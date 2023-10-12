ضبط 115 علبة سجائر تباع بأزيد من الأسعار الرسمية في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم ضبط 115 علبة سجائر تُباع بأزيد من الأسعار الرسمية المُحددة لها بالأسواق، قبل بيعهم بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حرصًا على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 115 علبة سجائر تُباع بأزيد من الأسعار الرسمية المُحددة لها بالأسواق، وذلك قبل بيعهم بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.