عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 115 علبة سجائر تباع بأزيد من الأسعار الرسمية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم ضبط 115 علبة سجائر تُباع بأزيد من الأسعار الرسمية المُحددة لها بالأسواق، قبل بيعهم بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حرصًا على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

محافظ سوهاج يوجه بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء ومراجعة مخرات السيول

770 كيلو سكر مختلط بالملح.. ضبط مركز تعبئة دون ترخيص في سوهاج

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 115 علبة سجائر تُباع بأزيد من الأسعار الرسمية المُحددة لها بالأسواق، وذلك قبل بيعهم بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج سجائر اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

رد صادم من بايدن بعد سخرية ترامب من إسرائيل وتوبيخه لقادتها

ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمجابهة الكوارث والأزمات

ترشيحاتنا

في وجدان الأمة..قادة عظام من رموز العسكرية المصرية أُطلقت أسماؤهم على دفعات هذا العام

لا تنازلات .. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن تشكيل حكومة طوارئ أمام الكنيست

فيديو جريء لـ رانيا يوسف بسبب آخر يوم تصوير هذا الفيلم |شاهد

ياسر وهبة عن خريجي الكليات العسكرية: قُرى عينيك يا مصر وانظري ماذا تأمرين

رئيس حكومة الاحتلال يعترف: سنشهد أياما صعبة

قرار جمهوري بتجديد تعيين وكيل الأزهر حتى بلوغه السن القانونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

إطلالة لافتة.. سالي عبد السلام تستعرض جمالها

إطلالة غريبة.. ديانا هشام تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

فستان أنيق وباروكة.. رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث إطلالة

فيديو

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ