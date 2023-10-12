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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

770 كيلو سكر مختلط بالملح.. ضبط مركز تعبئة دون ترخيص في سوهاج

المضبوطات بسوهاج
المضبوطات بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الخميس، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، خلال يوم أمس الأربعاء.

ويأتي ذلك في إطار ذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

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ما أسفرت عنه الحملة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ادارة تموين دارالسلام  ضبط 770 كيلو سكر مختلط بالملح، وضبط 2568 زجاجة خل منتهية الصلاحية، و200 زجاجة فارغة، وضبط 6000 استيكر، و50 كرتونه فارغة، وحوالي 600 غطاء زجاجات   خل.

وذلك داخل مركز تعبئة مواد غذائية  دون ترخيص بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، تم ضبط المضبوطات بواسطة حملة بها كل من:"عاطف السيد مدير الإدارة، ومدحت عبد المبدي رئيس الرقابة، وصابر حسن رئيس قسم حماية المُستهلك".

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة بمركز دار السلام التحقيقات.

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تحرير محاضر تموينية

تم تحرير العديد من المحاضر التموينية تنوعت بين:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع".

وفي مجال الأسواق والبترول، تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز- انتهاء صلاحية- لحوم وجزارة- عدم حمل شهادة صحية- مواد بترولية- عدم تدوين الاسعار على المنتجات".

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