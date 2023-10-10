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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

صدى البلد

في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن إنشاء وتجهيز الشبكة الوطنية للطوارئ، تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاعمال الجارية لإنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والذي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 75%.

 

رافق المحافظ خلال جولته أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، واللواء ضياء أبو العزم استشاري برنامج التنمية المحلية، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة، ومسئولي الشركة المنفذة.

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محافظة سوهاج

وشدد محافظ سوهاج علي ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من إنشاء وتجهيز المركز في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن المركز يهدف إلي تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليل زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.

وأشار "الفقي" أن مركز السيطرة الموحد يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، والجمهورية الجديدة.

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