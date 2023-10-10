عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية بمعرض تراثنا

صدى البلد

حصدت جامعة سوهاج المركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركتها في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي انطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بدور القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي.

وأكد  "النعماني" حرص الجامعة علي تنفيذ إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية بالمحافظة التي تشتهر بها منذ القدم كصناعة الحرير والتلي والمنسوجات، وايضاً تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإقامة المشروعات في هذا المجال مما يتيح لهم العديد من فرص العمل.

في عز الظهر.. شاب يسرق "موتوسيكل" مُعلم من أمام مدرسة في سوهاج

ضمن حياة كريمة.. حفر 117 بئر مياه ارتوازي بـ7 مراكز في سوهاج

جامعة سوهاج

وأضاف ان المعرض ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي ويستمر حتي ١٤ أكتوبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة انه تم البدء في المسابقة منذ مارس الماضي حيث قام الفريق بتصميم وإنتاج وتسويق منتجات جديدة في حرفة التطعيم بالصدف، بالتعاون مع إحدي الورش بساقية المنقدي باشمون محافظة المنوفية.

وأشار إلى أن المسابقة تضمنت ٣ محاور أساسية وهي سوق العمل ممثل في أصحاب الحرف اليدوية (التطعيم بالصدف)، التطوير ممثل في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، ومحور التمويل الممثل في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بدوره ذكر الدكتور مروان جابر مشرف الفريق ومنسق بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انه تم تكريم الجامعة خلال فعاليات المعرض ، حيث شاركت الجامعة في مسابقة تطوير الحرف اليدوية بين الجامعات المصرية في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وضم الفريق الفائز عدد خمس طلاب من كليات التربية النوعية، الآثار والتجارة.

جدير بالذكر ان الجائزة تمثلت في شهادة تقدير باسم جامعة سوهاج وشيك بقيمة ٢٥ ألف جنيه، وتسليم درع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشرف الفريق وايضاً شهادات تقدير للفريق الطلابي.

IMG-20231010-WA0001
IMG-20231010-WA0001
IMG-20231010-WA0000
IMG-20231010-WA0000
IMG-20231010-WA0004
IMG-20231010-WA0004
IMG-20231010-WA0003
IMG-20231010-WA0003
سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج الحرف اليدوية السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

السيسي: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

موضوعات متعلقة

ضبط 3600 كرتونة منظفات منتهية الصلاحية في سوهاج

ترشيحاتنا

فلسطين.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 830 شهيدا و4250 مصابا

مكالمة ثالثة بين بادين ونتياهو منذ بداية طوفان الأقصى..وخطاب مرتقب للرئيس الأمريكي

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري

الخطوط الجوية النرويجية تعلن إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب

"طوفان الأقصي".. صافرات الإنذار تدوي بالضفة الغربية بعد انطلاق رشقات صاروخية من غزة

انتهاكات لا تحصى.. نرصد بالأرقام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجنن فرنسا.. طرق القضاء على حشرة البق

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر حذاء ياسمين صبري الوردي يثير الجدل

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ