ضمن حياة كريمة.. حفر 117 بئر مياه ارتوازي بـ7 مراكز في سوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن بدء تنفيذ ١١٧ بئر مياه ارتوازى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وذلك بمراكز طما وساقلتة والمراغة والبلينا والمنشاه وجرجا ودار السلام وذلك بمعرفة واشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب بسوهاج.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأضاف رئيس مياه سوهاج أن الهدف من دق تلك الابار زيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين فى جميع الأوقات وللقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة فى اوقات الذروة.

واضاف المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة أنه جارى دق ٢٤ بئر بمركز طما و١٣ بئر بمركز المراغة و١٦ بئر بمركز المنشاه وعدد ١٢ بئر بجرجا و١٣ بئر بدار السلام وعدد ٣٧ بئر بمركز البلينا وبئرى مياه بمركز ساقلتة لخدمة أكثر من ١.٥ مليون مواطن للمساهمة فى تحسين كميات المياه لدى المواطنين وتحقيق رضاهم.