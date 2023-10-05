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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشيد بمؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للأسر الأكثر احتياجا

محافظ سوهاج طارق
محافظ سوهاج طارق الفقي

أكد محافظ سوهاج طارق الفقي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة، لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم، وبخاصة الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية بمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى في توفير حياة كريمة، وتحقيق التنمية المستدامة للأسرة المصرية.


جاء ذلك خلال حضوره اليوم الخميس تسليم شيك الدفعة الرابعة بقيمة 4 ملايين جنيه، مقدمة من جمعية "الأورمان" إلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ضمن مبادرة "سقيا الماء" لتوصيل مياه الشرب النظيفة للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي المبلغ المقدم ضمن المبادرة إلى 20 مليون جنيه.


من جانبه .. وجه محمد سعد مدير مكتب جمعية الأورمان بسوهاج، الشكر للمحافظ على دعمه المستمر لمبادرات وأنشطة الجمعية لخدمة أبناء المحافظة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف جميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة دون استثناء بشرط استحقاق تقديم الخدمة، حيث يتم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي وشركة مياه الشرب بسوهاج، لضمان وصول الدعم للمستحقين، والوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين.


يذكر أن مبادرة "سقيا الماء"، تم إطلاقها في نوفمبر 2021، خلال مؤتمر تحضيري بحضور محافظ سوهاج، ووزراء "التنمية المحلية، والتموين، ونائب وزير الإسكان"، ومحافظي "أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم"، حيث تستهدف توصيل مياه الشرب النظيفة بتكلفة 100 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات الخمس المستهدفة، ويصل نصيب سوهاج منها إلى 20 مليون جنيه.

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