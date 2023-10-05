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رئيس التحرير
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ديني

«التكامل المعرفي بين العلوم وأثره في التوازن الفكري» بدراسات إسلامية سوهاج..28 أكتوبر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تعقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بسوهاج مؤتمرها العلمي الدولي الثاني بعنوان: (التكامل المعرفي بين العلوم وأثره في التوازن الفكري والواقع المجتمعي).

التكامل المعرفي بين العلوم وأثره في التوازن الفكري والواقع المجتمعي

وقد صرح الدكتور علي عبد الموجود نور الدين، عميد الكلية رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يُعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وذلك في يومي السبت والأحد  ١٣-١٤ربيع الآخر ١٤٤٥هجرية، الموافق ٢٨-٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م.

وأوضح نور الدين أن المؤتمر يهدف إلى الربط بين العلوم المختلفة من خلال فهم طبيعة العلاقة بين العلوم الشرعية واللسانية والإنسانية والتجريبية والكونية، وإحياء الترابط والتكامل بين العلوم بقواعد منضبطة وأسس ثابتة مستمدة من أصولنا الشرعية وقواعدنا الحضارية، والذي من شأنه أن يحقق التوازن الفكري للأمة، الذي يقودها نحو الريادة.

وأضاف نور الدين أن محاور المؤتمر الرئيسة تتمثل في:
المحور الأول: التكامل المعرفي بين العلوم. 
المحور الثاني: أعلام الفكر ودورهم في بناء النموذج المعرفي المتكامل. 
المحور الثالث: التكامل المعرفي ودوره في خدمة قضايا المجتمع.

وينعقد المؤتمر بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج برئاسة الدكتور علي عبد الموجود نور الدين، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتورة فاطمة المهدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر.

التكامل المعرفي جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية العلوم الشرعية أعلام الفكر

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