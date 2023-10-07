في عز الظهر.. شاب يسرق "موتوسيكل" مُعلم من أمام مدرسة في سوهاج

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، بلاغًا من معلم في نهاية الخمسينيات من العُمر، مفاده سرقة دراجته النارية "موتوسيكل"، من أمام مدرسة أولاد نصير الإبتدائية بنجع الطرخان بقرية أولاد نصير دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (ممدوح السيد محمد- 58 سنة- معلم- ويقيم بقرية أولاد نصير).

يفيد بسرقة دراجته النارية "موتوسيكل" يحمل لوحة برقم (هـ ع د 7495)، من أمام مدرسة أولاد نصير الإبتدائية بنجع الطرخان بقرية أولاد نصير دائرة المركز، واكتشف الأمر عقب انتهاءه من عمله يوم الأربعاء الماضي بالمدرسة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة يوم الخميس الماضي بتاريخ 5/10/2023.

وبالإنتقال والفحص وبتفريغ كاميرات المراقبة المُحيطة بمنطقة المدرسة محل عمل المعلم الذي تم سرقة دراجته النارية "موتوسيكل"، تبين من خلال إحدى كاميرات المراقبة مرور الدراجة النارية المبلغ بسرقتها يستقلها شاب في العشرينات من العُمر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 7450 لسنة 2023م إداري مركز سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات.