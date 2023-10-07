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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3600 كرتونة منظفات منتهية الصلاحية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم السبت، أنه تم ضبط 3600 كرتونة منظفات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وذلك خلال حملات تموينية مُكبرة تم تدشينها على مستوى مراكز محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، طوال شهر سبتمبر الماضي.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه يتم تدشين حملات على الأسواق بصفة يومية؛ من أجل ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

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ضبط 3600 كرتونة منظفات فاسدة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 3600 كرتونة منظفات، منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدة محاضر طوال الشهر الماضي، تنوعت بين:

"نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، بإجمالي 2459 محضرًا تموينيًا.

وفي مجال الأسواق والبترول، تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز- انتهاء صلاحية- لحوم وجزارة- عدم حمل شهادة صحية- مواد بترولية- عدم تدوين الاسعار على المنتجات"، بإجمالي 561 محضرًا تموينيًا.

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