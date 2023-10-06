رئيس جامعة سوهاج يعفي باحثة بالماجستير من المصاريف الدراسية



كشف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل إعفاء باحثة بالماجستير من المصاريف الدراسة، مضيفا:" القرار يأتي من باب التخفيف عن كاهل الآباء والطالبة التي قمنا بإعفائها ساهمت فى محو أمية 59 شخصا

وأضاف رئيس جامعة سوهاج خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" جامعة سوهاج دائما ما تفعل ذلك من منطلق التخفيف علي المواطنين"..

وأكمل،:"صندوق التكافل يرعى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال اليتامي والعاجزين عن سداد المصروفات، معقبا:" هناك تخفيضات ايضا بالمدن الجامعية للطلاب".