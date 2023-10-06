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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدراج 21 عالما بجامعة سوهاج ضمن قائمة الأفضل تأثيرا في العالم

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج عن إدراج 21 عضو هيئة تدريس بالجامعة ضمن أكثر 2٪ من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، وهذا التصنيف نتاج دراسة قامت بها جامعة ستانفورد نشرته دار النشر العالمية السيفير Elsevier.

وأشاد  النعماني بعلماء وباحثين الجامعة المتميزين الذين يحققون العديد من الإنجازات العلمية، مؤكداً أن مثل هذه الإنجازات العلمية تدعم تقدم الجامعة بالتصنيفات الدولية، لافتاً إلى إهتمام إدارة الجامعة بالإرتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية.

بالإضافة إلى دعم الباحثين المتميزن بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات بمختلف التخصصات.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي، وعدد الاستشهاد العلمى فى الأبحاث والتأليف المشترك والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في مختلف المجلات العلمية.

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جامعة سوهاج

ومن الجدير بالذكر أن علماء الجامعة الفائزين من كلية العلوم هم الدكتور إبراهيم عطيت الله، الدكتور محمود عبدالعاطي، الدكتور عبدالمعطي محمد عبدالله ، الدكتور أبو النور نورالدين عبداللاه، الدكتورة ليلي حمدان عبدالرحمن، الدكتور زكريا عطيه محمد، الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب.

بالإضافة إلى الدكتور صدقي حامد ابو ليلة، الدكتور محمود عبدالعليم على، الدكتور أيمن نفادي أحمد، الدكتور أحمد محمد أبو ضيف، الدكتور هاني محمد عبداللطيف أحمد، الدكتور محمد خيري محمد، الدكتور محمد شاكر آدم، الدكتور أحمد محمد يوسف.

والدكتور طارق قنديل، الدكتور عماد عليان، الدكتور سيد عبدالخالق، إلي جانب الدكتور أحمد عزقلانى بكلية التكنولوجيا والتعليم، وكلاً من الدكتور  أحمد محمد قاسم والدكتور خيرى فتحي بكلية الهندسة.

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