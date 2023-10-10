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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مستشفى سوهاج الجامعي تنجح في إنهاء 95٪؜ من قوائم الانتظار

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن المستشفى الجامعي نجحت في إنهاء حالات قوائم الانتظار بنسبة إنجاز ٩٥٪؜، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخاصة بإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة.

والتي تقدم جميع خدماتها بالمجان للمرضي، وذلك لتخفيف المعاناة علي غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

 

وقال "النعماني" منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير ٢٠١٩ وحتي اليوم تمكنت المستشفى الجامعي من اجراء ٦٨٧١ عملية جراحية وباقي ٣٣٤ حالة فقط بنسبة ٤,٦٢٪؜. حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة الكلى بنسبة ۱۰۰٪، تليها القسطرة القلبية بنسبه ٩٨٫٢٤٪؜، ثم زراعة القوقعة ٩٨,١٤٪، بينما كانت نسبة الإنجاز بجراحة العظام ٨٠,١٦٪، تليها جراحة الأورام ۸۳,۹۲٪.

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مستشفى سوهاج الجامعي

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفى الجامعي استطاعت الوصول إلى مستوى متقدم بالمقارنة مع باقى المستشفيات منذ بدء المبادرة، حيث تم إجراء العمليات الجراحية.

إنهاء قوائم الانتظار وذلك في ٨ تخصصات طبية مختلفة وهي زراعة القوقعة، وجراحة العيون،  وجراحة العظام، وجراحه المخ والأعصاب، القسطرة القلبية، زراعة كلى، والقلب مفتوح، وجراحات الاورام.

وذكر الدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية انه تم تكثيف الجهود داخل المستشفي الجامعي للقضاء علي قوائم الانتظار حيث أجرت المستشفي منذ انطلاق المبادرة في عام ٢٠١٩ وحتي نهايه عام ٢٠٢١ عدد ٤٦٠٩ عملية جراحية، بينما اجرت عدد ٢٢٦٢ عملية جراحية منذ بدايه عام ٢٠٢٢ حتي الآن.

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