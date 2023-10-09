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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمشاركة 3000 طالب.. جامعة سوهاج تنظم أكبر ماراثون للاحتفال بنصر أكتوبر

صدى البلد

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تنظيم أكبر ماراثون رياضي بمشاركة 3 آلاف طالب وطالبة احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد، مشيراً إلى أن الماراثون هو الأكبر بين الجامعات المصرية.

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وأضاف "النعماني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن مهرجان الإحتفال بنصر أكتوبر كان شاملاً وبه 3 فقرات، وكانت الفقرة الأولي هي الماراثون والذي ضم طلاب الجامعة وطلاب من وزارة التربية والتعليم ويضم شبابا من وزارة الشباب والرياضة أيضاً.

وتابع الدكتور حسان النعماني، أن كان هناك مسابقة داخل الماراثون وتم تقديم الجوائز للفائزين بنهاية الماراثون، موضحاً أن طول الماراثون بلغ 4 كيلومترات وتم داخل مدينة سوهاج الجديدة.

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