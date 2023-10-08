عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملوا أعلام مصر|3000 طالب بجامعة سوهاج يحتفلون باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم، احتفالات جامعة سوهاج باليوبيل الذهبي لذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث شارك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، فى الماراثون الرياضي الذى بدأ من أمام مبني الإسكان الطلابي بمقر الجامعة الجديد، مروراً بكليات التجارة، التربية الرياضية، الحقوق، الآداب، والتربية.

وصولاََ إلى بوابة الجامعة الرئيسية، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة من جميع الكليات، وبحضور اللواء أ.ح سمير فرج المفكر الاستراتيجي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائهم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

في عز الظهر.. شاب يسرق "موتوسيكل" مُعلم من أمام مدرسة في سوهاج

ضبط 3600 كرتونة منظفات منتهية الصلاحية في سوهاج

جامعة سوهاج

وقال رئيس الجامعة، أن الاحتفالات تضمنت أيضاً تحرك مسيرة حاشدة من منسوبي الجامعة، والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية وطلاب من أجل مصر، والتى انطلقت من أمام كلية التجارة وصولًا إلى المركز الدولي للمؤتمرات.

وأشاد بالحشد الهائل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين حملوا أعلام مصر مرددين الهتافات والأغاني الوطنية المعبرة عن النصر والعزة، ودعم القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار لصالح الأجيال القادمة.

سوهاج جامعة سوهاج اخبار محافظة سوهاج أكتوبر اليوبيل الذهبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

ضبط 3600 كرتونة منظفات منتهية الصلاحية في سوهاج

ترشيحاتنا

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

ظلام دامس وقصف متواصل.. صدي البلد يرصد معاناة غزة تحت النيران الإسرائيلية

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برايتون

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

اعلان الحرب رسميا.. مكتب نتنياهو: 100 أسير ومفقود إسرائيلي في قطاع غزة

دفاع المتهم الثاني بقضية طبيب الساحل: تقرير الطب الشرعي باطل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

بيموت من ريحتها.. أعشاب عربية تقضي علي البق نهائيا

فيديو

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ