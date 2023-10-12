محافظ سوهاج يوجه بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء ومراجعة مخرات السيول

وجه محافظ سوهاج طارق الفقي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستعداد التام والمبكر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال فصل الشتاء، مشدداً على ضرورة مراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والمرور بصفة دورية عليها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي أمطار أو سيول، والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأي عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء بها.



جاء ذلك خلال ترؤسه،اليوم /الخميس/اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة لمجابهة الأزمات والطوارئ.



وشدد محافظ سوهاج على ضرورة مراجعة موقف كافة السدود المنفذة، وكذلك سلامة الجسور، وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات بها، ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع فترة فصل الشتاء عن شبكتي الترع والمصارف، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، والتنسيق بين غرف الأزمات بالمراكز والمديريات وغرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلى ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى، لافتاً إلى أهمية الحصر الدقيق لكافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة طرف كل جهة، وإعداد تقرير مفصل وواقعي بالحالة الفنية لتلك المعدات، وكذا العناصر البشرية المسئولة عن تشغيلها.