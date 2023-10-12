نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يلتقي محافظ سوهاج لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه، الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر السابق والوفد المرافق له؛ لبحث ودعم سبل التعاون بين محافظة سوهاج والمنظمة.

المحرصاوي يلتقي محافظ سوهاج لبحث سبل التعاون بين المنظمة ومحافظة سوهاج

ضم الوفد كلا من: الدكتور أحمد حمادي - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور فتحي حسانين - عميد كلية اللغة العربية بجرجا، والأستاذ علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، والأستاذ أحمد الحسيني - إدارة الفروع الداخلية، والشيخ عبدالرحمن اللاوي أمين عام المنظمة بسوهاج.

تناول اللقاء مناقشة جهود المنظمة في تنفيذ برامج التوعية وتنفيذ ورش العمل والندوات، والقوافل التثقيفية، والعمل على نشر صحيح الدين واستهداف كافة فئات المجتمع والأعمار السنية المختلفة بداية من الأطفال وحتى الشيوخ، وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ سوهاج على توفير كافة أوجه الدعم لأنشطة الأزهر الشريف، وأنشطة المنظمة داخل المحافظة، مشيرا الى دور الأزهر الشريف الهام فى التنوير والتعليم ونشر تعاليم الإسلام السمحة، بالإضافة الى الدور المجتمعى الفاعل.

من جانبه أوضح الدكتور محمد المحرصاوي جهود المنظمة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطي وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال الدورات والتدريبات التي تعقدها المنظمة، بالإضافة إلى مجلة نور وإصداراتها المتميزة لتنشئة الأطفال على التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور محمد المحرصاوي بإهداء درع المنظمة للسيد المحافظ؛ تقديرا لجهوده في دعم برامج وأنشطة المنظمة بسوهاج.