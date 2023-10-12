عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحرصاوي للباحثين : راعوا في كتاباتكم القواعد والمنهجية والأصول

المحرصاوي
المحرصاوي

على هامش زيارته لمحافظة سوهاج، ألقى الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة تحت عنوان: "منهج استخدام المراجع في البحث العلمي" للهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجرجا، بحضور الدكتور أحمد حمادي - رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وبعض عمداء الكليات.

منهج استخدام المراجع في البحث العلمي

بين الدكتور المحرصاوي خلال المحاضرة الفرق بين المصدر والمرجع، موضحا أن المصدر ما كانت حاجة الباحث إليه أساسية، والمرجع ما كانت الحاجة إليه ثانوية أو تكميلية، وأن المصدر ينقل منه، والمرجع للرجوع إليه في تحقيق نص او تصحيح خطأ أو كشف ملتبس.


كما طالب الدكتور المحرصاوى الباحثين أن تكون لهم شخصية في أبحاثهم وأن يراعوا في أبحاثهم المنهجية والقواعد والأصول التي يجب أن تتبع في كتابة البحث.


في نهاية المحاضرة، قدم عميد الكلية درع الكلية؛ لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي؛ تقديرًا لجهوده العلمية، موجهًا الشكر والتقدير للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، لما تقوم به من جهود كبيرة وأنشطة متميزة في خدمة الأزهريين.

الأزهر: توزيع 200 ألف حقيبة وكوتشي على الطلاب الأيتام وغير القادرين

الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة لمسلمي بنين

الحدود في الإسلام لمنع وقوع المسلم في جرائم لا تتفق مع القيم

في أطار الفاعليات التي تعقدها المنظمه العالميه لخريجي الأزهر القي ا.د عبد البكر يحي  الاستاذ بجامعة الأزهر محاضره للطلاب الوافدين تحت عنوان "فقه الحدود والجنائيات"ضمن سلسلة المحاضرات التي تعقدها المنظمة للطلاب الوافدين من أجل تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الدراسة.
كما أوضح الدكتور اهميه طلب العلم ومكانته باعتبار  أن طلب العلم له مكانه كبيره في الاسلام وأنه مقدم علي التفرغ للعباده وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الي الجنه".

وأوضح الدكتور عبدالبكر مفهوم "الحد" لغه وقال إنه بمعنى المنع أو الزجر وبين ان الغرض من  الحدود في الإسلام هو المنع من وقوع المسلم في جرائم و أمور  لاتتفق مع قيم وأخلاق الإسلام حتي يعيش الناس في سلام

أضاف الدكتور عبد البكر أن الجرائم التي تمس الفرد والمجتمع يجب أن تمنعها قوانين حتى تحفظ حقوق وواجبات الإنسان في المجتمع.

وأشار إلي أن الإسلام فرق بين الحد والتعزير حتي  لا يخلط الناس بين المفهومين وأوضح أن التعزير يأتي بمعنيين الاول بمعني التوقير والاحترام  وهو ما أشار إليه القرآن فى قوله تعالى (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه) والثاني بمعني الاهانه والزجر والذي يحدد هذا هو سياق النص .

وأوضح أنه لابد من دراسه المفاسد التي تترتب علي الجرائم التي تمس المجتمعات ووضع القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق وواجبات الأفراد بالمجتمع.

وفي ختام المحاضره ارشد الطلاب الي ضروره تعلم اللغه العربيه والأحكام الشرعيه المرتبطه بالقوانين من علماء متخصصين حتي يستطيعوا الفهم الكامل لهذه الأحكام .

المحرصاوي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر البحث العلمي الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

موضوعات متعلقة

الأزهر: توزيع 200 ألف حقيبة وكوتشي على الطلاب الأيتام وغير القادرين

أستاذ بالأزهر: الحدود في الإسلام لمنع وقوع المسلم بأمور لا تتفق مع القيم

الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة لمسلمي بنين

نائب رئيس جامعة الأزهر يلتقي بعمداء الكليات ويناقش احتياجاتهم

المنهج القرآني والنبوي في التربية.. أولى ندوات الموسم السابع من برامج المرأة بالأزهر

تسكين طالبات المحافظات الحدودية بالمدن الجامعية الأزهرية بالقاهرة

المحرصاوي: ضرورة ملء الفراغ الفكري للشباب لمحاربة الأفكار المتطرفة

شيخ الأزهر للفلسطينيين: خير لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانا وشهداء من أن تتركوها مستباحة للمستعمرين

ترشيحاتنا

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

100 يوم صحة: تقديم 274 ألفا و618 خدمة بجميع التخصصات في 24 ساعة

ترامب يمتدح حماس .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ