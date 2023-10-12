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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر: توزيع 200 ألف حقيبة وكوتشي على الطلاب الأيتام وغير القادرين

صدى البلد

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، اختتام فعاليات مبادرة «إلى المدرسة» التى أطلقها بيت الزكاة والصدقات لتوزيع 200 ألف حقيبة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، عن طريق قوائم الطلاب الأيتام غير القادرين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والأزهرية فى جميع المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» فى بيان له اليوم الخميس الموافق 12 اكتوبر 2023، أن المبادرة انطلقت منذ 28 أغسطس الماضي لتوزيع المستلزمات المدرسية، بالتعاون مع الادارات التعليمية من محافظة أسوان مرورًا بالاقصر وقنا وسوهاج واسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر فى الوجه القبلي وصولًا إلي محافظتى القاهرة والجيزة.

فى المرحلة الثانية انتقل قطار «بيت الزكاة والصدقات» يوم 15 سبتمبر إلى الوجه البحرى حيث تم التوزيع فى محافظة القليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية .

وفى المرحلة الثالثة اختتم «بيت الزكاة والصدقات» فعاليات المبادرة بالانتهاء من توزيع مستلزمات المدارس فى محافظات مطروح والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن المبادرة استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بمدارس محافظة القليوبية التابعة للإدارات التعليمية الآتيه: بنها، طوخ، قليوب، كفر شكر، شرق شبرا، غرب شبرا، القناطر الخيرية، شبين القناطر، العبور، الخصوص، والخانكة؛ أما فى محافظة المنوفية فقد استهدفت المبادرة الطلاب الايتام غير القادرين بالإدارات التعليمية في شبين الكوم والباجور وبركة السبع.

أما في محافظة دمياط فقد استهدفت المبادرة الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات تعليم مركز دمياط ودمياط الجديده والزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج والسرو والروضة وكفر سعد وفارسكور والتعليم المجتمعي، فضلا عن التوزيع فى إدارات التعليم بالأزهر الشريف، وكذلك إدارات بنى سويف وناصر والواسطى وإهناسيا وببا وسمسطا والفشن في محافظة بنى سويف.

وفي محافظة الإسكندرية استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات العجمي، وبرج العرب، والمنتزه أول، والمنتزه ثان، والجمرك، والعامرية، وشرق وغرب ووسط الإسكندرية.

وأشار البيان إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة) لكفالة الأيتام لمساعدة الأيتام غير القادرين فى كل المحافظات لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» على حرصه الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
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