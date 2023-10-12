عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة لمسلمي بنين

صدى البلد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفيرة رجاء عبد الخالق الوكيل، سفيرة مصر الجديدة لدى جمهورية بنين، لبحث سبل تعزيز الدعم الأزهري لأبناء الشعب البنيني.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية لأبناء بنين والبالغ عددها حاليا 8 منح دراسية سنويا، واستعداد الأزهر لتوجيه الجزء الأكبر منها لدراسة الطب والصيدلة والهندسة والزراعة، وبما يخدم المتطلبات الحقيقية للمجتمع البنيني ويلبي احتياجاته، بالإضافة إلى استعداد الأزهر لاستقبال أئمة بنين على نفقة الأزهر الشريف وتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ ورفع مهاراتهم الدعوية وقدرتهم على تفنيد أفكار الجماعات المتطرفة.

كما أكد فضيلته استعداد الأزهر لإنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية في بنين على نفقة الأزهر، وإمداده بالمعلمين والمتخصصين الأزهريين في شتى علوم اللغة العربية، خدمة لمسلمي بنين في تعلم لغة القرآن الكريم، وتحقيق رسالة الأزهر باعتباره المؤسسة التي تقوم على نشر اللغة العربية والعلوم الشرعية في العالم.

من جهتها، أعربت السفيرة رجاء عبد الخالق عن سعادتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديرها لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لخدمة أبناء القارة الأفريقية، ودعمه لهم في شتى المجالات الدعوية والعلمية والإغاثية، مؤكدة أنها ستتولى متابعة ملف الطلاب الوافدين وتيسير أمور التحاقهم للدراسة بالأزهر الشريف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

ترشيحاتنا

شيريهان: فلسطين تتعرض لـ ظلم وقهر تاريخي

فلسطين تعلن سعيها لإقامة حملة دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

مفاجأة بشأن الأرز والسكر.. الحكومة توفر 7 سلع استعدادا لخفض أسعارها| تفاصيل

الخارجية الفلسطينية تدين قطع الاحتلال المياه والكهرباء عن المعتقلين في السجون

تركيا تعلن مصرع أحد مواطنيها جراء نزاع المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال

منتخب مصر vs زامبيا.. الفراعنة يتفوقون على التماسيح في تاريخ المواجهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ