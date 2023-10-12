رئيس جامعة سوهاج يبحث آليات التعاون مع وزارة الصحة لإنهاء قوائم الانتظار

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعضاء لجنة من وزارة الصحة والسكان لبحث آليات التعاون المشترك لتنفيد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنهاء جميع قوائم الانتظار في ٣١ من شهر أكتوبر الحالي، حيث ضمت كلاً من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.

والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد ناجي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة شيماء ربيع مدير غرفة المستلزمات بوزارة الصحة، والدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة.

وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقال رئيس الجامعة انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي نجحت الجامعة في تنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، حيث يتم إجراءها بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.

وتم عقد اللقاء لبحث آليات التعاون بين المستشفيات الجامعية ومشاركتها في سرعة القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح "النعماني" انه منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير ٢٠١٩ وحتي اليوم تمكنت المستشفى الجامعي من إجراء ٦٨٧١ عملية جراحية بنسبه ٩٥٪؜، ومتبقي ٣٣٤ حالة فقط بنسبة ٤,٦٢٪؜.

جامعة سوهاج

وذلك في التخصصات الدقيقة التي تشمل جراحة العظام، المخ والأعصاب، عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، جراحة العيون، زراعة القوقعة وجراحة الأطفال.

وأكد رئيس الجامعة على استعداد مستشفيات سوهاج الجامعية لاستقبال الحالات المدرجة على قوائم الانتظار و الانتهاء منها خلال الفترة المحددة، كما أكد علي استعدادها لتقديم الدعم الفني من الأطقم الطبية لدعم مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي في حال احتياجهم لذلك.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن رئيس الجامعة وجه بتكوين فريق عمل من المستشفي الجامعي برئاسة عميد الكلية ويضم مدير المستشفيات الجامعية ورؤساء اقسام التخصصات المعنية لسرعة تنفيذ ما هو مطلوب.

كما أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء علي دعم وزارة الصحة والسكان للمستشفيات الجامعية و توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة اللازمة لها للقضاء على قوائم الإنتظار.