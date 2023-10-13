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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بورتريه في حب السيسي.. طالبة بجامعة سوهاج تبدع في رسم صورة الرئيس

صدى البلد

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن الطالبة فاطمة الزهراء منصور بغدادي بالفرقة التانية بكلية الألسن قسم اللغة الإيطالية جامعة سوهاج من ذوي القدرات الخاصة صممت بورتريه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك لإيصال مدى محبتها لرئيس الجمهورية وتقديرًا للإنجازات التي تنفذ علي أرض الواقع لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

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جامعة سوهاج

وقالت الطالبة فاطمة الزهراء أنها تهوى رسم اللوحات منذ صغرها، وبالفعل بدأت فى تنمية موهبتها بمساعدة أسرتها، حتي أصبحت ترسم بكل الخامات، مضيفة إنها استخدمت الفحم والرصاص في الرسم الذى استغرق أقل من ساعة فقط.

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