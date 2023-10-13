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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تهدي طالبة من ذوي الإعاقة الحركية كرسيا كهربائيا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أهدت جامعة سوهاج كرسياً كهربائياً متحركاً للطالبة بسنت برنس أبو الوفا بكلية الآداب، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة علي تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها من ذوي الإعاقة، وتذليل العقبات أمامهم، لتسهيل العملية التعليمية وتجنبهم المشقة في الذهاب والعودة من و إلى مقري الجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عدداً من القرارات واتخذ عدة إجراءات كفلت الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة، ومساندتهم وتشجيعهم على الإنخراط في المجتمع،بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة كفلت لذوي الإعاقة العديد من الحقوق ومنها الإعفاء الشامل من المصروفات الدراسية، والإعفاء من مصروفات المدن الجامعية.

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وإتاحة العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية مجانًا، وتوفير كتب "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي، وتخصيص أماكن تحركات وتنقلات لهم بالجامعات، الي جانب تنظيم مسابقات وأنشطة طلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم كافة التيسيرات لهم.

وأوضح صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب قسم الجغرافيا شعبة مساحة وخرائط، ومصابة (بشلل نصفي) بإعاقة حركية، مما يحد من قدرتها على الحضور للجامعة والتحرك داخلها دون كرسي متحرك.

وأضاف محمد حمودة مدير إدارة التكافل الاجتماعي أن تكلفة الكرسي بلغت ٤٣ ألف جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي، ويعمل من خلال بطارية تكفيه للسير ١٥ كم بالشحنة الواحدة، الي جانب انه مزود ببطارية آخري احتياطي.

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