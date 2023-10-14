ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس على طريق "سوهاج - البحر الأحمر"

ننشر لكم في سطورنا التالية اسماء بعض المصابين في إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سياحة شهيرة، قادم من مدينة قفط بمحافظة قنا، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، حيث أصيب 21 شخصًا بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة سياحة شهيرة، ووجود مصابين، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سفر وسياحة شهيرة، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيدي السائق، وإصابة 21 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إسعاف.

اسماء بعض مصابي الحادث بسوهاج

ومن بين المصابين كل من:" محمد عبدالله لظمي- 22 سنة- ويقيم ساقلتة- مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وحسين خالد العزمي- 20 سنة- الأقصر- مصاب ببتر بالقدم اليمنى- مجند، وعمر محمد عبداللطيف- 19سنة- الأقصر- كدمات وجروح متفرقة بالجسم- مجند، وعلي عزت محمود- 22 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم".

"وعزت محمود- 56 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وحسين صابر 25 سنة- شبرا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وخمسيني مجهول الهوية مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وجرح قطعي بالرأس ودرجه الوعي 3، ورجب سعيد احمد- 34 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم".

"وزينب محمد ابراهيم- 50 سنة- القليوبية- مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن محمد ياسين- 23 سنة- قنا- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى حسين عبدالراضي- 25 سنة- الأقصر- كسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى محمود نصر- 21 سنة- القليوبية- كسور متفرقه بالجسم، وحاتم هاني محمد- 21 سنة- الأقصر- كسر مضاعف باليد وجرح قطعي بالرأس، وعمر عبدالصبور عمر- 23 سنة الأقصر- مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.