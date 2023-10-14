تفاصيل انقلاب أتوبيس سوهاج واصابة 21 شخصاً.. بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع وتغريم هؤلاء 2 مليون جنيه.. مطار العريش يستقبل طائرة إماراتية تحمل مساعدات لأهالى غزة|حدث ليلًا

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من ابرزها ما يلي :

التطبيق اليوم| بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع.. وتغريم هؤلاء 2 مليون جنيه

ينتظر المواطنون، اليوم السبت، تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، والذين يبلغ عددهم 7 سلع، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العديد من السلع الأساسية خلال الفترة السابق.

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

يزداد البحث في الفترة الحالية عن أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي شهدت تراجعا ملحوظا بعد قفزة قوية ، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث المقبلين على شراء وبيع المشغولات والسبائك عن سعر عياري 21 و24 الأكثر انتشارا للمشغولات والسبائك في مصر.

اختيار توقيت عملية طوفان الأقصى "مقصود".. علي الدين هلال يكشف الأسباب| فيديو

كشف الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي، عن سبب اختيار يوم السبت 7 أكتوبر لعملية طوفـان الأقصى، قائلا «طبعا اختيار اليوم مقصود» .

مطار العريش يستقبل طائرة إماراتية تحمل مساعدات لأهالى غزة



وصل منذ قليل إلى مطار العريش الدولي في شمال شبه جزيرة سيناء طائرة إماراتية تقل مساعدات لقطاع غزة.

وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن مطار العريش استقبل منذ قليل طائرة إماراتية، تقل مساعدات لقطاع غزة، وتبين أن هذه الطائرة محملة بأطنان من المساعدات، وفي طريقها إلى معبر رفح؛ من أجل إيصالها إلى أهالي قطاع غزة.

حادث هز قلوب 4 محافظات .. تفاصيل مأساوية في انقلاب أتوبيس سوهاج

زلزلت واقعة إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سفر وسياحة شهيرة، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"، أكثر من 4 محافظات، حيث أن المصابين من ابناء محافظات:" الأقصر- قنا- القليوبية- سوهاج"، وسالت دم..اء أعين الكثير من أهالي تلك المحافظات.

بر الوالدين بعد الموت .. 7 أمور ودعاء مستجاب عند الفجر

بر الوالدين بعد الموت من الأمور التي يغفلها الكثيرون، خاصة من وقع في عقوق الوالدين حال حياتهما، لكن هل هناك أمور تكفر عن عقوق الوالدين؟، وما حكم إهداء ثواب القربات المالية والبدنية لهما؟

قصة أسير إسرئيلي أصبح نائبًا لرئيس جهاز الموساد.. فيديو

روى العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر والمقلب بـ"صائد الأسرى"، قصة النقيب الإسرائيلي والذي تم أسره خلال عمليات الاستنزاف 1996 وتدرج في المناصب حتى أصبح نائب رئيس جهاز الموساد.