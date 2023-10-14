عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخول الفلسطينيين مصر هو تصفية لقضية العرب الأولى

اختيار توقيت عملية طوفان الأقصى "مقصود".. علي الدين هلال يكشف الأسباب| فيديو

عملية طوفـان الأقصى
عملية طوفـان الأقصى

كشف الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي، عن سبب اختيار يوم السبت 7 أكتوبر لعملية طوفـان الأقصى، قائلا «طبعا اختيار اليوم مقصود» .

وقال «هلال» خلال لقائه مع ضياء رشوان ببرنامج «مصر جديدة» المذاع على قناة «etc» إن الهدف من موعد عملية طوفـان الأقصى هو تذكير إسرائيل بأن الاحتلال لا يمكن ان يدوم، والأمن والسلام ليس طريقه القوة، مثل ما حدث مع مصر خلال المفاوضات والمباحثات نصل إلى حل سلمي.

وأوضح  المفكر السياسي، أن فلسطين تسعى إلى حل الدولتين وتحقيق عملية السلام، ولكن إٍسرائيل رافضة ولا تحترم حقوق الإنسان، وللأسف الدول التي تعلم العالم حقوق الإنسان لا تنظر إلى انتهاكات جيش الاحتلال.

دخول الفلسطينيين سيناء هو تصفية للقضية الفلسطينية

وأشِار الدكتور علي الدين هلال، إلى أن حماس دعت الشعب الفلسطيني بالثبات والبقاء والتمسك بأرض فلسطين ويبقوا في منازلهم حتى يكونوا أكثر أمانا، لافتا إلى أن المقصود بالتهجير هي إجبارهم على دخول سيناء، وسيناء هي أحد ثوابت الأمن القومي المصري، ودخول الفلسطينيين مصر هو تصفيه للقضية الفلسطينية التى تعد قضية العرب الأولى.

هلال طوفان الأقصى علي الدين هلال إسرائيل فلسطين حماس ضياء رشوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تحذر إسرائيل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. عمرو أديب يشن هجوما حادا على قوات الاحتلال| توك شو

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

حادث هز قلوب 4 محافظات .. تفاصيل مأساوية في انقلاب أتوبيس سوهاج

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

الأمم المتحدة: تقديرات بفرار الآلاف في غزة بعد الإنذار الإسرائيلي

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

ترشيحاتنا

تجاوزت الـ 70 عاما .. نظام غذاء سيدة فرنسا الأولى يتحدى الشيخوخة

استعداد روسيا للتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. وموقف بوتين بشأن طوفان الأقصى|فيديو

التطبيق اليوم| بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع.. وتغريم هؤلاء 2 مليون جنيه

متحف الطفل ينظم احتفالية باليوم العالمي للفتاة.. اليوم

سرعة ترخيصها أو تسليم لوحاتها.. الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة بالشوارع

اليوم العاشر والأخير.. الهيئة الوطنية تواصل تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة "

أصغر متجر في العالم يثير جدل لن تتوقع السبب .. ما القصة؟

فى ذكري وفاته.. سر رفض محمود ياسين ترشيح شهيرة لأعماله وحقيقة اصابته بالزهايمر

إعلان لعجوز مع بيتزا.. يورط مطعماً ويثير جدل رواد السوشيال ميديا

فيديو

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ