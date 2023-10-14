اختيار توقيت عملية طوفان الأقصى "مقصود".. علي الدين هلال يكشف الأسباب| فيديو

دخول الفلسطينيين مصر هو تصفية لقضية العرب الأولى

كشف الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي، عن سبب اختيار يوم السبت 7 أكتوبر لعملية طوفـان الأقصى، قائلا «طبعا اختيار اليوم مقصود» .

وقال «هلال» خلال لقائه مع ضياء رشوان ببرنامج «مصر جديدة» المذاع على قناة «etc» إن الهدف من موعد عملية طوفـان الأقصى هو تذكير إسرائيل بأن الاحتلال لا يمكن ان يدوم، والأمن والسلام ليس طريقه القوة، مثل ما حدث مع مصر خلال المفاوضات والمباحثات نصل إلى حل سلمي.

وأوضح المفكر السياسي، أن فلسطين تسعى إلى حل الدولتين وتحقيق عملية السلام، ولكن إٍسرائيل رافضة ولا تحترم حقوق الإنسان، وللأسف الدول التي تعلم العالم حقوق الإنسان لا تنظر إلى انتهاكات جيش الاحتلال.

دخول الفلسطينيين سيناء هو تصفية للقضية الفلسطينية

وأشِار الدكتور علي الدين هلال، إلى أن حماس دعت الشعب الفلسطيني بالثبات والبقاء والتمسك بأرض فلسطين ويبقوا في منازلهم حتى يكونوا أكثر أمانا، لافتا إلى أن المقصود بالتهجير هي إجبارهم على دخول سيناء، وسيناء هي أحد ثوابت الأمن القومي المصري، ودخول الفلسطينيين مصر هو تصفيه للقضية الفلسطينية التى تعد قضية العرب الأولى.