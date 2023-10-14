عمرو موسى: إسرائيل تخطط لنزوح الفلسطينيين من أراضيهم على حساب دول أخرى

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الكثير من القوى ترغب في تحميل مصر مسؤولية ما يحدث تحت بند أنها رفضت فتح معبر رفح في وجه الفلسطينيين، ولكن الأمر يجب أن يُتخذ في مساره الصحيح، إذ أن المخطط هو إخراج الفلسطينيين من أراضيهم من خلال أبواب متعددة، والحصول على الأرض بالكامل.

عمرو موسى يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن الضعف العربي الموجود حاليا جعل إسرائيل تفكر من جديد في المخطط الذي ترغب فيه منذ عقود من السنوات، إذ يرون أن هذا الوقت هو أفضل فرصة لإنهاء القضية الفلسطينية، وتفعيل بندًا واحدة من المبادرة العربية وهو التطبيع، بعيدا عن الانسحاب، أو استعادة القدس، ولكن بسبب الضغط المتزايد والتغير في الخريطة العالمية ترغب إسرائيل في استغلاله لصالحها.

وتابع عمرو موسى، أن إسرائيل ترغب في نشر الشعور أن القضية الفلسطينية انتهت، وأن العرب لا يهتمون بها، وأن في المحادثات الرسمية مع عدد من الدول العربية تم اكتشاف أن القضية الفلسطينية لم تكن على الأجندة، ولكن في الوقت الحالي أصبحت الأجندة الخاصة بأي دولة عربية تمتلك القضية الفلسطينية من جديد.