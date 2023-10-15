هل كل يهود العالم يؤيدون حملة إبادة إسرائيل الجماعية للفلسطينيين.. شاهد

تجمع عدد كبير من اليهود الأمريكيين في أحد ميادين نيويورك؛ للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين واستنكار ما تقوم به إسرائيل من عدوان وإبادة في الأراضي المحتلة.

ووفق ما نشرت شبكة سكاي نيوز عربية في فيديو فإن اليهود الأمريكيين يعارضون بشكل غير بسيط ما تقوم به إسرائيل من جرائم.

واعتبر منظم التجمع في نيويورك أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم لا يمثلهم وأن ذلك لا يمثل يهود أمريكا ولا العالم.

وأكد المتظاهرون أن ما تقوم به أمريكا يعد تطهيرا عرقيا فكيف بمليوني فلسطيني أن تنزل على رؤوسهم القنابل ولا يعد ذلك عدوانا.



يأتي ذلك فيما أدان البرلمان العربي أمس باجتماع الآراء على إدانة العدوان.

كما عبرت كافة الدول العربية عم رفضها القاطع لما تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم ضد الأبرياء.

وفي تعليق صباحي قوي أكد وزير الخارجية الصيني ان إسرائيل تتصرف الآن بشكل جلي "خارج حدود الدفاع عن النفس"، مشيرا بذلك دون أن يصرح به إلى أن الاحتلال في مرحلة عدوان ضخمة.

ويعد ذلك أوضح تعليق صيني رافض للأعمال العدوانية الإسرائيلية.

ولروسيا موقف مشابه في إدانة الاحتلال كما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب سابق قبل أيام أن أمريكا من تتحمل هذا الفشل في القضية الفلسطينية. وتدين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها جرائم الاحتلال.



كما قالت منظمة الصحة العالمية أن ما تقوم به إسرائيل من مطالبتها بإخلاء المستشفيات يتجاوز حدود المعقول فهو حكم بالإعدام على الناس، وفق ما ذكرت صحف دولية.

يأتي ذلك فيما قال المفوض العام للأونروا فيليب لازرايني إن نقص المياه في قطاع غزة اصبح مسألة حياة وموت مضيفا بانه من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص.

وكشفت الوكالة الأممية أن الإمدادات الإنسانية إلى غزة لم يسمح لها بالدخول منذ أسبوع .

وبين البيان أن الناس يُضطرون الآن إلى استخدام مياه غير نظيفة من الآبار وهو ما يزيد من خطورة انتشار الأمراض المنقولة خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص امدادات المياه .

وأشارت الاونروا إلى أن قاعدة الأمم المتحدة جنوبي قطاع غزة التي نقلت وكالة الأونروا عملياتها إليها ويحتمي بها في الوقت الحالي الآلاف من الفلسطينيين بعد تحذيرات إسرائيل بمغادرة المناطق الشمالية تعاني من نقص المياه .

وزاد البيان "في غضون الاثنتي عشرة ساعة الماضية فقط، شُرد مئات آلاف الأشخاص.".

وتابع البيان "موجة النزوح تتواصل مع تحرك الناس إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وقد وصل عدد المشردين خلال أسبوع إلى ما يقرب من مليون شخص".

ولا يبقى أمام هذا الاعتراض العالمي والاعتراض من طيف كبير من يهود أمريكا أنفسهم إلا الموقف الأمريكي الرسمي في البيت الأبيض و الكونجرس الداعم للاحتلال بشكل قاطع وغير مسبوق، وكأنه يوافق على حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.