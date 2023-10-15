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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرام لازم يريح| شوبير: الخطيب «تعبان».. وإصابة الرأس صعبة

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

 

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "قابلت كابتن الخطيب منذ 3 أيام في إحدى المناسبات، والحقيقة أنا شوفت الجرح اللي كان في دماغه حوالي 16 أو 17 غرزة، وجرح صعب يعني، ربنا قدر ولطف".

 

وأضاف: “كابتن الخطيب لن يسافر تنزانيا مع بعثة الأهلي لمواجهة سيمبا، سيحضر الجمعية العمومية 17 و 18 نوفمبر، ثم يعود من جديد إلى أوروبا سواء إلى ألمانيا أو فرنسا للعلاج”.

 

وتابع: "الخطيب تعبان لكي نكون أمناء، الحمد لله لا يوجد خطر على صحته، وأنا قلت له حرام عليك ريح شويه ليس مطلوب أن تنهلك نفسك بهذه الطريقة، لكنه قال بأن هناك العديد من الأمور في النادي التي يجب متابعتها".

 

وأشار: “كل مرة أقول له فيها إن لبدنك عليك حق ،سواء بيني وبينه أو في البرامج”.

وختم: “الجرح كان صعب والقصة مش لطيفة، الحمد لله أخبرني أنه لا يوجد خطر على صحته، لكن الأمر يتطلب متابعة واستمرارية”. 

 

كان الكابتن محمود الخطيب سقط على رأسه خلال المعسكر التحضيري للأهلي بالنمسا، وأصيب بجرح قطعي في الرأس.

 

تفاصيـل اجتمـاع الخطيـب مـع أوجستي في الأهلي
 

في سياق آخر، عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتمًاعا مطولًا، أمس السبت، مع أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة.
شهد الاجتماع مناقشة مشاركات الفريق في الفترة الأخيرة وما ترتب عليها، والعمل على ضرورة استعادة المستوى الفني المتميز والمعهود للفريق، وتحقيق الأهداف المرجوة.

 

تطرق محمود الخطيب في الاجتماع إلى كافة الأمور المتعلقة بالفريق فنيًّا وإداريًّا، وأكد على استمرار الدعم الكامل للاعبين وجهازهم الفني، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

الخطيب شوبير الأهلى محمود الخطيب النادي الأهلي

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