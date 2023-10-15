الظلام يخيم على غزة بعد قطع الكهرباء من قبل الاحتلال.. شاهد

نشرت قناة “كان” العبرية صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية لتظهر انخفاض الكهرباء في غزة بعد فرض الاحتلال حصارا كاملا عليها.

وكان التيار الكهربائي انقطع يوم الأربعاء، بشكل كامل عن عموم قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الخامس على التوالي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “دنيا الوطن” الفلسطينية.

وكان جلال إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة بغزة، قال في وقت سابق، إن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها.

فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، أن عدوان الاحتلال أنهى حياة قرابة 1000 مواطن، وأصاب ما يقارب 5000 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال في مؤتمر صحفي، إنه تم تدمير وهدم أحياء سكنية كاملة شملت آلاف الوحدات السكنية، عبر قصفها بمئات الأطنان من القنابل شديدة الانفجار، وفق ما نقلت وكالة “الرأي” المحلية الحكومية بغزة، كما نزح أكثر من 250 ألف مواطن عن منازلهم بسبب القصف الشديد لمناطقهم، ولجوئهم لمراكز الإيواء ولدى الأقارب بحثا عن الحياة.