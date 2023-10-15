عمل الإسماعيلية تنسق مع شركة خاصة لتدريب وتشغيل الشباب| تفاصيل

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية وفدا من شركة خاصة للملابس، داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، وذلك لتوثيق اتفاق التعاون بين المديرية والشركة لتدريب الشباب على مهنة التفصيل والحياكة ، والاتفاق حول نقاط تخص تعيين الشباب المتميزين فى التدريب داخل الشركة ، واستحداث مهن جديدة للتدريب عليها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل، والتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص المتخصصة فى مجالات التدريب والإستفادة من خبرتهم فى مجالات التدريب وتعيين الخريجين داخلها .

وقام حسن رداد مدير المديرية العمل بالإسماعيلية، بزيارة مركز التدريب المهنى رافقته خلالها سامية عبدالسلام مديرة إدارة عمل الأحياء، واستقبلته دعاء السيد مدير المركز.

كما استقبل مدير المديرية وفدا من الشركة وهم : فرحان افرام مدير عام المصنع ، ومعتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، و رشا صبري مديرة الموارد البشرية وذلك لبحث عدد من الموضوعات مع ادارة الشركة منها الدورات المنفذة حالياً بالمركز وإمكانية تعيين الشباب الخريجين من مركز التدريب المهنى بالشركة فور تخرجهم بعد المستوى المتميز للمتدربين خلال الدورة ، وإرسال مدربين من الشركة لتدريب الشباب فى الدورات الحالية على الأعمال الخاصة بالجودة والتشطيب النهائي تمهيداً لتعيينهم بالشركة فوراً .

IMG-20231015-WA0035

IMG-20231015-WA0034