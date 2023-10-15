عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الإسماعيلية تنسق مع شركة خاصة لتدريب وتشغيل الشباب| تفاصيل

صدى البلد

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية وفدا من شركة خاصة للملابس، داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، وذلك لتوثيق اتفاق التعاون بين المديرية والشركة لتدريب الشباب على مهنة التفصيل والحياكة ، والاتفاق حول  نقاط تخص تعيين الشباب المتميزين فى التدريب داخل الشركة ، واستحداث مهن جديدة للتدريب عليها.                                                                             

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل، والتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص المتخصصة فى مجالات التدريب والإستفادة من خبرتهم فى مجالات التدريب وتعيين الخريجين داخلها .

وقام حسن رداد مدير المديرية العمل بالإسماعيلية، بزيارة مركز التدريب المهنى رافقته خلالها سامية عبدالسلام مديرة إدارة عمل الأحياء، واستقبلته  دعاء السيد مدير المركز.                                                                 

كما استقبل مدير المديرية وفدا من الشركة وهم : فرحان افرام مدير عام المصنع ، ومعتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، و رشا صبري مديرة الموارد البشرية وذلك لبحث عدد من الموضوعات مع ادارة الشركة منها الدورات المنفذة حالياً بالمركز وإمكانية تعيين الشباب الخريجين من مركز التدريب المهنى بالشركة فور تخرجهم بعد المستوى المتميز للمتدربين خلال الدورة ، وإرسال مدربين من الشركة لتدريب الشباب فى الدورات الحالية على الأعمال الخاصة بالجودة والتشطيب النهائي تمهيداً لتعيينهم بالشركة فوراً .

IMG-20231015-WA0035
IMG-20231015-WA0035
IMG-20231015-WA0034
IMG-20231015-WA0034
IMG-20231015-WA0033
IMG-20231015-WA0033

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في غزة

بعد وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري.. تعرف على أعراض مرض موتها

بـ8992 صوتا.. عبد الحي نقيبا للأطباء.. واللجنة المشرفة: المشاركة تاريخية

استعدادا لدخول غزة.. وصول قافلة مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى العريش

كشف أثري الغريفة بالمنيا.. تفاصيل العثور على جبانة وأول بردية كاملة.. شاهد

مجلس الأمن القومي: تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية لمساعدة غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ