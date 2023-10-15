ياسر إدريس يهنئ عبدالرحمن سامح بحصد ذهبية كأس العالم للسباحة باليونان

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 09:00 م 10/15/2023 9:00:51 PM

هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن سامح بعد فوزه بذهبية سباق 50 متر فراشة فى بطولة كأس العالم للعبة التى تستضيفها اليونان حاليا .

كما هنأ ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري محمد الدسوقى المدير الفني للبطل عبدالرحمن سامح بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل الجهد والعمل المستمر فى التدريبات مؤكدا على مواصلة دعم الابطال والبطلات فى جميع البطولات المحلية والدولية .

واحرز عبد الرحمن سامح ذهبية سباق ٥٠م فراشة بزمن ٢٣.٠٤ث في بطولة كأس العالم للسباحة باليونان ليتأهل رسميًا لبطولة العالم بالدوحة ٢٠٢٤ بعد تحقيقه رقم التأهل.