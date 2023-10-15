مصرع شخص في حادث تصادم "موتوسيكلين" وتوك توك بالدقهلية

لقى شخص مصرعه اثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية حيث تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة بنى عبيد يفيد بورود اشارة من مستشفى بنى عبيد يفيد

بوصول عبد الوهاب رشدي عبد الوهاب 30 عاما مقيم قصاصين الازهار بالشرقيه جثه هامده الى مستشفى بني عبيد المركزي اثر حادث تصادم موتوسيكلين وتوك توك امام قريه ابراهيم عبد الهادي التابعه لمركز ومدينه بني عبيد انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وجار تحرير المحضر لاخطار النيابة العامة