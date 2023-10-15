بعد تهديدها بالتدخل ضد إسرائيل.. فرنسا تحذر إيران

قالت الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حذر نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي من أي تصعيد للصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وحسب “رويترز”، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن إيران لن تبقى مراقبا في هذا الوضع”، مشيرا إلي أنه “أبلغ إسرائيل من خلال حلفائها أنه إذا استمرت عملياتها في غزة، فإن غداً سيكون قد فات الأوان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، إنه إذا لم تتوقف هجمات إسرائيل، فإن أيدي جميع الأطراف بالمنطقة على الزناد.

وكانت إيران حذرت من أنه “لا يمكن لأحد أن يضمن” السيطرة على الوضع إذا غزت إسرائيل قطاع غزة، قبيل هجوم بري متوقع للقوات الإسرائيلية.

وقال وزير خارجية إيران: “إذا استمرت هجمات النظام الصهيوني (إسرائيل) ضد المواطنين العزل وشعب غزة، فلا يمكن لأحد أن يضمن السيطرة على الوضع وعدم توسيع الصراعات”.

بدورها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن إيران تقوم بنقل مواد ومعدات إلى سوريا وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ولفتت “فرانس برس”، إلى أن هذا يشير إلى احتمال نشوب حرب على ثلاث جبهات: غزة ولبنان وسوريا، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد بينما ينتظر الضوء الأخضر لشن هجوم بري على قطاع غزة.

وأوضحت “بعد أن أمرت سكان غزة يوم الجمعة بمغادرة منازلهم في الشمال، تقوم إسرائيل حاليًا بإجلاء مواطنيها من المدن الحدودية الرئيسية مثل سديروت”.