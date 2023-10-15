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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أبلغ عائلات 155 شخصا بأنهم أسرى لى  حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أبلغنا عائلات 155 أسيرا باحتجاز حركة حماس لهم”.

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه “قبض علي أكثر من 200 من أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك 126 أسيرا لدى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكانت السلطات قدرت في البداية عدد الأسرى الإسرائيليين والأجانب بحوالي 150 شخصا.

وقالت سلطات الاحتلال، في مؤتمر صحفي، إنه تم “تأكيد” احتجاز 126 رهينة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

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وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

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