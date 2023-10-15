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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تمطر سديروت بوابل من الصواريخ وتدمر منزلا

صدى البلد

أطلقت حماس وابلا من الصواريخ على سديروت اليوم، أصاب أحدها منزلا في المدينة الواقعة جنوب إسرائيل.

وكانت سديروت، التي تقع على بعد حوالي ميل واحد من حدود غزة، هدفا متكررا خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لـ سكاي نيوز، غادر العديد من السكان المدينة بالفعل في إطار برنامج ترعاه دولة الاحتلال ووضعهم بفنادق في أماكن أخرى.

وقال رئيس البلدية ألون دافيدي لراديو الجيش إنه 'ليست هناك حاجة' لعودة المواطنين إلى مدينة 'خط المواجهة'.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف مدينة عسقلان المستوطنة الإسرائيلية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت شبكة “سكاي نيوز”، بسقوط صواريخ على عسقلان أطلقت من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة عسقلان.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة. 

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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