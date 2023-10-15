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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول مقاتلات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز موقف إسرائيل الدفاعي

مقاتلات امريكية
مقاتلات امريكية

أعلنت قيادة القتال الجوي الأمريكية الأحد أن طائرات هجومية أمريكية إضافية وصلت إلى الشرق الأوسط كجزء من خطة لتعزيز الموقف الدفاعي الأمريكي في المنطقة.

ويهدف نشر طائرات هجومية إضافية من طراز A-10 Warthog، إلى جانب طائرات مقاتلة أمريكية أخرى، إلى ردع أي عدوان إيراني أو توسيع القتال خارج حدود إسرائيل، حسبما قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN سابقًا.

'وصلت طائرات A-10 من EFS 354 إلى القيادة المركزية الأمريكية AOR (منطقة المسؤولية)' ، نشرت قيادة القتال الجوي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

وأضاف المنشور: 'يعزز هذا الوصول الموقف الدفاعي الأمريكي، ويعزز العمليات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويطمئن حلفاءنا وشركائنا الإقليميين بأننا لا نزال في وضع يسمح لنا بحماية حريتهم والدفاع عنها'.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع لويد أوستن أن الولايات المتحدة 'ستزيد' أسرابها المقاتلة في الشرق الأوسط تحت القيادة المركزية الأمريكية.

وبالإضافة إلى طائرات إف-35 وإف-15، قال أوستن أيضًا إنه سيتم تعزيز أسراب طائرات إف-16 وإيه-10 في المنطقة.

إسرائيل الشرق الاوسط القيادة المركزية الأمريكية حدود إسرائيل

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