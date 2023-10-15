حماس تقصف تل أبيب برشقة صاروخية.. وصافرات الإنذار تدوي بجنوب ووسط إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صفارات الإنذار في جنوب ووسط إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب وبلدة ناحل عوز وموقع كيسوفيم بالصواريخ والهاون.

وأعلنت كتائب القسام، قصف مدينة عسقلان المستوطنة الإسرائيلية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.