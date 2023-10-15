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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار الرئيس الفلسطيني: مساندة أمريكا للاحتلال تعيق السلام.. والتهجير جريمة حرب

صدى البلد

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا لسنا بحاجة لنستمع إلى متحدث أمريكي كي نعرف أن الإدارة الأمريكية تقف مع العدوان الأمريكي، وهذا الموقف بمنتهى الوضوح والصراحة لا يساعد على تهدئة الأمور أو صنع سلام، بل يعني أننا نبعتد أكثر وأكثر عن تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد في مكالمة مع الرئيس الأمريكي ضرورة وقف العدوان أولا وفتح ممرات إنسانية ونقل الجرحى للمستشفيات، وأن أساس كل المشكلات هو الاحتلال، ولحل كل المشكلات هو إنهاء الاحتلال.

وأوضح أن أمريكا إذا كانت ترى حماس غير ممثلة للفلسطينيين، وأن الممثل الوحيد هو الرئيس محمود عباس، فلماذا لا تجلس معه وتتفاوض ويجلس الإسرائيليون معه ويتفاوضون ويبرمون اتفاقيات تحقق السلام ونلتزم جميعا بالشرعية الدولية.

 ما يجلب السلام

وأكد على أن القوة العسكرية الغاشمة لا تجلب السلام، ما يجلب السلام هو التهدئة والمفاوضات، ونحن متمسكون بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأوراق قانونية في محكمة العدل الدولية، ولدينا عمقا عربيا وإسلاميا نعول عليه كثيرا، ونحن واثقون أنه بمزيد من الإصرار والمثابرة سنحقق ما نريد.

وذكر أن السلطة الفلسطينية ترفض بشكل واضح وقاطع تهجير الفلسطينيين من أي مكان في أرض فلسطين، وهذا ما أبلغه أبو مازن لبايدن، ومصر تساندنا في ذلك، لأن التهجير هو أحد جرائم الحرب.

مبادرة السلام العربية قناة القاهرة الإخبارية الدكتور محمود الهباش الفلسطينيين جريمة حرب

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