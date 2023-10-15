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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة السعيد: الرئيس السيسي يسعى لحل القضية الفلسطينية بشكل نهائي

صدى البلد

قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أكد أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسمة وواضحة.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة بقناة القاهرة الاخبارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطرق للقضية الفلسطينية بشكل كبير على المدي البعيد، حيث يسعي لحل القضية وعدم تكرار مثل هذه الممارسات من جانب الحكومة الأسرائيلية.

حل القضية والصراع 

قال السعيد، أن الرئيس السيسي تحدث بكل لسان بشعوب المنطقة، وإتاحة الفرصة للتهدئة وحل القضية والصراع الذي يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكية فرصة لحل القضية.

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