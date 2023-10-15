عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتحقق من جاهزيتها.. محافظ الدقهلية يشهد نموذج محاكاة لمديريات بعض الوزارات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد نموذج محاكاه لمديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف للوقوف علي مدي جاهزيتهم لايواء الأسر المتضررة في حالة حدوث أزمة أو كارثة ، من داخل معسكر التوجيه للتربية والتعليم بمدينة جمصه ، وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية لمجلس مدينة جمصة في إطار الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث.
وأشار " المحافظ " الي أن هذا الاستعراض الذي شاهدناه اليوم يأتي في إطار استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها ، من خلال صيانة كافة المعدات الهندسية والتأكد من مدي جاهزيتها من خلال الاصطفاف لكافة المعدات بالوحدات المحلية والتي بلغت ما يقرب من 1000 معده متنوعه .
وأوضح بأن معسكرات الايواء الثابتة بالدقهلية تستوعب ما يقرب من 65 الف فرد وجاهزة علي اعلي مستوي لاستقبال ما يقرب من 1000 فرد فور وقوع أي أزمة أو كارثة من خلال التعاون بين كافة المديريات الخدمية وفي مقدمتهم التضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف.
وأكد " المحافظ " علي أن الدقهلية بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لأن تكون في طليعة المحافظات من خلال الاستعداد الدائم والمستمر والتدريب العملي علي أرض الواقع لمجابهة أي أزمة أو كارثة .
واشاد "المحافظ " دور جميع المديريات المشاركه في هذا الاستعراض علي جاهزيتهم واستعدادهم الكامل مع الوحدات المحلية لمجابهة الأزمات والكوارث ، معرباً عن فخره واعتزازه بكافة أجهزة المحافظة التنفيذية التي تثبت يوما بعد يوم أنها علي قدر المسئولية تجاه وطنهم الغالي مصر .
 

FB_IMG_1697399664233
FB_IMG_1697399664233
FB_IMG_1697399632982
FB_IMG_1697399632982
FB_IMG_1697399629787
FB_IMG_1697399629787
FB_IMG_1697399625272
FB_IMG_1697399625272
FB_IMG_1697399615324
FB_IMG_1697399615324
FB_IMG_1697399611373
FB_IMG_1697399611373
FB_IMG_1697399607995
FB_IMG_1697399607995
FB_IMG_1697399605363
FB_IMG_1697399605363
التربية والتعليم التضامن الاجتماع الشباب والرياضة مجلس مدينة جمصة مجابهة الأزمات والكوارث معسكرات الإيواء نموذج محاكاة مديريات التضامن الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

لسببين.. محاولات كبيرة داخل الأهلي لاقناع كولر بضم نجم منتخب مصر

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد مولات ومحلات للتأكد من تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار.. صور

ترشيحاتنا

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

حافة الهاوية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

مصيبة وكارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً

إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ