للتحقق من جاهزيتها.. محافظ الدقهلية يشهد نموذج محاكاة لمديريات بعض الوزارات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد نموذج محاكاه لمديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف للوقوف علي مدي جاهزيتهم لايواء الأسر المتضررة في حالة حدوث أزمة أو كارثة ، من داخل معسكر التوجيه للتربية والتعليم بمدينة جمصه ، وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية لمجلس مدينة جمصة في إطار الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث.

وأشار " المحافظ " الي أن هذا الاستعراض الذي شاهدناه اليوم يأتي في إطار استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها ، من خلال صيانة كافة المعدات الهندسية والتأكد من مدي جاهزيتها من خلال الاصطفاف لكافة المعدات بالوحدات المحلية والتي بلغت ما يقرب من 1000 معده متنوعه .

وأوضح بأن معسكرات الايواء الثابتة بالدقهلية تستوعب ما يقرب من 65 الف فرد وجاهزة علي اعلي مستوي لاستقبال ما يقرب من 1000 فرد فور وقوع أي أزمة أو كارثة من خلال التعاون بين كافة المديريات الخدمية وفي مقدمتهم التضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف.

وأكد " المحافظ " علي أن الدقهلية بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لأن تكون في طليعة المحافظات من خلال الاستعداد الدائم والمستمر والتدريب العملي علي أرض الواقع لمجابهة أي أزمة أو كارثة .

واشاد "المحافظ " دور جميع المديريات المشاركه في هذا الاستعراض علي جاهزيتهم واستعدادهم الكامل مع الوحدات المحلية لمجابهة الأزمات والكوارث ، معرباً عن فخره واعتزازه بكافة أجهزة المحافظة التنفيذية التي تثبت يوما بعد يوم أنها علي قدر المسئولية تجاه وطنهم الغالي مصر .



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