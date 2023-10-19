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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 200 ميجابكسل.. هاتف جديد من شاومى للشباب

Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro

أزاحت علامة شاومى الصينية النقاب عن أحدث هواتفها للفئة المتوسطة، والذى يوفر كاميرا خارقة بدقة 200 ميجابكسل لأول مرة فى هذه الفئة السعرية، وهو هاتف Redmi Note 13 Pro.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقنى يأتى هاتف Redmi Note 13 Pro، بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED، بدقة عرض FHD+، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية على الشاشة وهى Corning Gorilla Glass Victus، مع نوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Redmi Note 13 Pro

يمتلك هاتف Redmi Note 13 Pro معالجاً من نوع Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2K بمعمارية تصنيع 4 نانومتر، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

Redmi Note 13 Pro

يعمل هاتف Redmi Note 13 Pro بنظام أندرويد 13 مع واجهة تشغيل MIUI 14 الخاصة بشاومي.

لمحبى التصوير يوفر هاتف Redmi Note 13 Pro خليفة ثلاثية، الأساسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مع ميزة التقريب البصري OIS، والثانية ultrawide بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة macro بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Redmi Note 13 Pro

يحمل هاتف Redmi Note 13 Pro بطارية كبيرة سعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، من خلال كابل من نوع USB Type-C 2.0.

سعر Redmi Note 13 Pro

يمكنك الحصول على هاتف Redmi Note 13 Pro فى 4 ألوان هى الأسود والأبيض والأزرق و الفيوليت، بسعر 180 يورو ما يعادل 5900 جنيهاً مصرياً.

شاومي Redmi Redmi Note 13 Pro أندرويد أندرويد 13

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