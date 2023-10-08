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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقدرات جبارة.. أفضل موبايل شاومي Xiaomi للشباب بسعر مناسب جدا

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 11S

يتميز هاتف Redmi Note 11S  من شركة شاومي الصينية بأنه واحد من أفضل الخيارات المناسبة للشباب من حيث السعر وأيضا الإمكانات حيث يأتي الهاتف بمواصفات كبيرة للغاية من حيث الأداء القوي والكاميرا الفائقة و البطارية و الشاشة. 

ويأتي Redmi Note 11S بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، قياس 6.43 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية،ودقة وضوح 1080x2400 بيكسل، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم Redmi Note 11S كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة f/1.9 بتقنية PDAF ، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرتين مخصصتين للعمق والتكبير بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة بجودة 1080 بيكسل.

ويحتوي Redmi Note 11S على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتصل من 0 إلى 100% خلال 58 دقيقة .

ويعمل‎‎ Redmi Note 11S  ‎بمعالج ثماني النواة من نوع Helio G96 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية بدقة تصنيع 12 نانو، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 و 8 جيجابايت رام مع مساحة تخزين أساسية 64 أو 128 جيجابايت. 

ويبدأ سعر هاتف شاومي Redmi Note 11S  في السوق المصري من حوالي 8 آلاف و888 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

 

 

 

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