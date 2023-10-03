مش هتصدق سعره .. أرخص موبايل شاومي لمحدودي الدخل

يتميز هاتف Poco C40 من شركة شاومي الصينية بسعره الرخيص للغاية، والذي يجعله سببا مغريا للشراء من قبل الشباب ومحدودي الدخل، كما يضم الهاتف مواصفات جيدة مع بطارية كبيرة ضخمة سعة 6000 مللي أمبير، وكاميرا 13 ميجابكسل.

وجاء Poco C40 شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.71 بوصة، وبجودة عرض +HD ، تدعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم Poco C40 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل Poco C40 بمعالج من نوع JLQ JR510 مع وحدة معالجة رسوميات Mali-G57 MC1، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت.

ويحتوي Poco C40، على بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 18 وات، كما تدعم بطاقة اتصال SIM مزدوجة، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر و منفذ شحن USB - C، وفتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويبدأ سعر Poco C40 في السوق المصري من حوالي 3 آلاف و549 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .