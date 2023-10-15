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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الجيوش الفرنسي: باريس تقدم معلومات استخباراتية لـ إسرائيل

فرنسا
فرنسا

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية نُشرت مساء الأحد، أن فرنسا تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل.

وأكدت باريس السبت أنه لم يطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأن المشاركة في العمليات العسكرية "غير واردة" بالنسبة لها.

وقال الوزير الفرنسي "المعلومات الاستخبارية المقدمة تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا".

وأضاف "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب لسوء الحظ، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص"، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتحدث مع نظيره الإسرائيلي "الأسبوع المقبل". 

إسرائيل الجيوش سيباستيان لوكورنو معلومات استخبارية مكافحة الارهاب

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