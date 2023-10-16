حسين الشحات يواصل دعمه للقضية الفلسطينية

واصل اللاعب حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، نجم المنتخب الوطني، تقديم الدعم و المساندةللفلسطينيين بعد الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة.





و نشر حسين الشحات صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " وعلق قائلًا:" اللهم انصر اخواننافي فلسطين 🇵🇸 وانصرهم يارب واشفيهم يارب واشفي الاطفال يارب وارحم امواتهم يارب وارحم اطفالهم يارب فلسطين 🇵🇸 عربيه فلسطين حره يارب يارب".





وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابةالآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.