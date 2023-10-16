شعبة الزيوت: الدولة تستورد 98% من الزيوت من الخارج

قال السيد بسيوني عضو شعبة الزيوت، إن الشعبة نسقت مع مجلس الوزراء على تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر، منوها بأن الدولة تستورد 98% من الزيوت، ولابد من تدبير وتوفير عملة أجنبية لاستيرادها.



وأضاف "السيد بسيوني" خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن هناك عناصر تتحكم في أسعار الزيوت، وهم البورصة العالمية وسعر الدولار وسلاسل الإمداد، متابعا: تم التنسيق مع البنك المركزي على تدبير العملة.

واسترسل: البنك المركزي سيتدبر توفير 50% من الاحتياجات، والـ 50% الأخرى سيتم تحصيلها من المتحصلات الدولارية، متابعا: جميع الشركات كانت تبيع الزيوت بأقل من أسعارها الحقيقية لمدة 7 شهور، خلال الأعوام الماضية.