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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على أنغام أغنية سطلانة.. شاهد رقص مجدي الهواري من حفل زفافه |فيديو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيديو للمخرج مجدى الهوارى من حفل زفافه أمس على الاستايلست دنيا عبد المعبود , وظهر مجدى الهوارى وهو يرقص على أنغام أغنية سطلانة برفقة الفنان محمد الشرنوبى وسط حضور عدد من أصدقائه والمقربين. 

https://www.tiktok.com/@ahmedbes00/video/7290407171425045765?_r=1&_t=8gYBQ9Oqyt4

يذكر أن حصل صدى البلد على الصور الأولى لتجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري والإستايلست دنيا عبد المعبود.

ويأتي زواج المخرج مجدي الهواري من دنيا عبد المعبود بعد انفصاله عن غادة عادل منذ فترة طويلة كان هناك كثير من الأقاويل حول عودتهما ولكن جاء خبر زواج مجدى من دينا يضع حدا لكل هذه الأقاويل.

تهاني لـ مجدي الهواري

وتلقى مجدي الهواري كثير من التهاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل عدد من متابعيه ومحبيه ولكن مجدي الهواري لم يعلق على هذا الأمر والتزم الصمت.

وحرص المخرج مجدي الهواري، علي مشاركة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مجدي الهواري في الصورة برفقة ابنته وعلق قائلا: “في العمل”، ما أثار إعجاب المتابعين ورجحوا دخول ابنته إلي المجال الفني.

كان المخرج مجدي الهواري، كشف كواليس وتفاصيل إخراجه لـ مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان .

وقال مجدي الهواري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “ مساء دي إم سي” المذاع على قناة “ دي إم سي”: “فخور بمتابعة وزير التعليم طارق شوقي لمسلسل دايما عامر الذي يناقش قضايا كثيرة في التعليم”.

وأضاف مجدي الهواري:" كنت قلقان من رد فعل الجمهور من فكرة مسلسل دايما عامر، لكني سعيد برد فعل الجمهور السعيد بتفاصيل المسلسل والقضايا المطروحة".

الفنان محمد الشرنوبي الاستايلست دنيا عبد المعبود المخرج مجدي الهواري دنيا عبد المعبود محمد الشرنوبي

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