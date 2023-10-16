أخبار الفن| رد حورية فرغلي على تصريحات ريم حسن .. زفاف مجدى الهواري .. حقيقة إحياء نانسى عجرم حفل زفاف إسرائيلي

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عمرو محمود ياسين يبكي اثناء عرض فيلم تسجيلي لوالده بمهرجان القومي للمسرح



أكد السيناريست عمرو محمود ياسين أن الفيلم التسجيلي الذي قدمه المركز القومي للمسرح خلال حفل تكريم اسم والده



مش هتستحملي اللى هيحصلك .. حورية فرغلي ترد على تصريحات ريم طارق



نشرت الفنانة حورية فرغلي فيديو ترد فيه على تصريحات طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش

نجوم الفن والإعلام ينعون الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر، الإعلامية اللبنانية جيزال خوري.





مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

كشف جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم عن حقيقه احيائها حفل لشخص يحمل الجنسية الاسرائيلية

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص



حصل صدى البلد على الصور الأولى لتجهيزات حفل زفاف المخرج مجدى الهوارى والإستايلست دنيا عبد المعبود قبل بدء الفرح بعد قليل