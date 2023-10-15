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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هتستحملي اللى هيحصلك .. حورية فرغلي ترد على تصريحات ريم طارق

الفنانة حورية فرغلي
الفنانة حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي فيديو ترد فيه على تصريحات طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش ريم طارق التى ذكرتها مؤخرًا بخصوص علاقة تجمع حسن شاكوش بإحدى الفنانات التى يتواجد ثالث حرف من اسمها هو الراء ، مما أثار الشك حول الفنانة حورية فرغلي ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وقالت حورية فرغلي خلال الفيديو ، قائلة: "الحقيقة جاية انهاردة اكلمكوا فى موضوع بقالو فترة مضيقنى وساكتة ، بس قررت لما يحصلي حاجة زى كدة اشاركوا فيها وتقولولي انا غلطانة ولا لاء.

وتابعت حورية فرغلي ، قائلة: أنا فضلت ساكتة كتير على الموضوع عشان أنا أكبر من كدة ، بس الموضوع زاد عن حده ولازم أتكلم ، ومش حابة أذكر الاسم بس مضطرة عشان أثبت حقى المعنوي ومسمحش أن أهلي يسمعوا الكلام دا عني .

واستكملت حورية فرغلي حديثها ، قائلة: الأستاذة ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش اللى أنا معرفهاش نهائي وعمري ما شوفتها إلا من خلال السوشيال ميديا ، وقولتي أن حسن شاكوش على علاقة بفنانة تالت حرف من اسمها الراء وكلوا مسك فيا أنا وسكت ، لكن تطلعي تقولي أن حورية فرغلي صرحت عن اسم الفتاة اللى علاقة بحسن شاكوش لحد هنا واستوب"

وتابعت حورية فرغلي ، قائلة: أنتى عايزة تقولى اسمي وخلاص عشان تتطلعي ترند وانا ممكن أرفع عليكي قضية تشهير ومصورة كلامك وبعته لريهام سعيد ، وقولتي انك مش هتعتذريلي وانا مطلبطش منك دا لأنك عاملة فيلم هندي ومصدقاه ، أنا عايشة لوحدي وبعيد عن القيل والقال وأكبر من أنى أعرفك".

واختتمت حديثها ، قائلة: أنا بحترم الصغير قبل الكبير وربنا يهديكي لنفسك ولو جبتي سيرتي تاني أنا هتهمك بالتشهير بيا وصدقينى مش هتستحملي ومش هتتخيلي هيحصل فيكي ايه وأسفة على رد الفعل اللى هيحصل".

تصريحات ريم طارق عن حورية فرغلي:

ويذكر  أن ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش،قد كشفت عن حقيقة تلميحها عن وجود علاقة تربط طليقها والفنانة حورية فرغلي أثناء زواجهما.

وقالت ريم طارق خلال تصريحات تلفزيونية: أنا محاسبش ست، الشخص ده لو مكتفي بالبنت اللي اتجوزها مش هيبص لحد، الناس بتقولي أبسط حاجة روحي لجوزك مش هروح للغريبة أقولها ليه بتعملي كده، ولا هقعد أحارب في الناس، أنا بشوف إن الشخص لو مش محترم الشخصية اللي معاه خلاص يسيبه لحد تاني أفضل.

أزمات حورية فرغلي اخبار ريم طارق حسن شاكوش

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