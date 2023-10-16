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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية.. فيديوجراف

صدى البلد

أحرج الإعلامي أحمد موسى، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، على الهواء،  أثناء استضافته عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عبر تطبيق “زووم”، بشأن حديثه عن أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها فيما تنفذه حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وكذلك الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب في حربها على الفلسطينيين.

احمد موسى يحرج متحدث وزارة الخارجية الامريكية 

وقال موسى: «اللي بيحصل إبادة جماعية.. والإعلام الغربي بيزيف الحقائق.. ما تكلمنيش عن الديمقراطية وإسـرائيل بتقتل المدنيين»، موضحا أن إسرائيل تقتل الأطفال والنساء وترتكب جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة، بعيدا عما تزعمه للعالم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

إبادة جماعية أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الخارجية الأمريكية المتحدث باسم الخارجية على مسئوليتي

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